ट्रेन में सोता रह गया मुंबई का कारोबारी, चोरों ने उड़ाया 5 करोड़ के गोल्ड से भरा बैग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोलापुर से मुंबई जा रहे एक व्यापारी की ट्रेन में अचानक आंख लग गई। कुछ देर की झपकी के बाद जब वो नींद से जागा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। व्यापारी के करोड़ों के गहने गायब हो चुके थे। इस घटना से पूरी ट्रेन में हड़कंप मच गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह मामला सिद्धेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन का है। मुंबई के इस व्यापारी ने 6 दिसंबर की रात को सोलापुर के लिए ट्रेन पकड़ी थी। मगर, मुंबई पहुंचने से पहले व्यापारी के सारे गहने चोरी हो गए। इन गहनों की कीमत 5.53 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

कैसे हुई चोरी? कल्याण में स्थित जीआरपी पुलिस के अनुसार, व्यापारी के पास 2 ट्रॉली बैग थे, जिनमें 4,456 ग्राम सोने के गहने मौजूद थे। यह बैग उसने अपनी सीट के नीचे रखकर चेन से बांध दिए थे। रात में जब उसकी आंख लग गई, तो चोर ने चेन तोड़कर ट्रॉली बैग उठाए और मौके से फरार हो गया। यह घटना सोलापुर से कल्याण (ठाणे) के बीच हुआ।

पुलिस ने दर्ज किया मामला कुछ देर बाद जब व्यापारी की आंख खुली तो उसने देखा कि बैग गायब थे। उसने फौरन पुलिस को चोरी की जानकारी दी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305 (सी) के तगत मामला दर्ज कर लिया है।