Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'यह घर किराए का नहीं आपका है', बेटे ने दिया माता-पिता को फ्लैट खरीदकर दिया सरप्राइज; निकले खुशी के आंसू

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:51 PM (IST)

    मुंबई के एक शख्स ने अपने माता-पिता को एक नया फ्लैटगिफ्ट करके सरप्राइज दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। एक दिल को छ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बेटे ने दिया माता-पिता को फ्लैट खरीदकर दिया सरप्राइज (फोटो- वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के एक शख्स ने अपने माता-पिता को एक नया फ्लैट गिफ्ट करके सरप्राइज दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। एक दिल को छू लेने वाला वीडियो में कैद किया गया है जो अब वायरल हो रहा है। यह वीडियो आशीष जैन ने अपने इंस्टा हैंडल पर पोस्ट किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में व्यक्ति के पिता खुशी से नाच रहे हैं और उनकी मां यह जानकर हैरान हैं कि यह घर उनका अपना है, किराए का नहीं। जैन ने उस पल को रिकॉर्ड किया जब उन्होंने फ्लैट के कानूनी कागजात और नेमप्लेट सौंपी।

    वीडियो में, आशीष अपने माता-पिता के साथ अपने नए घर में खड़ा दिखाई दे रहा है। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह बस किराए का घर है, लेकिन जैन ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन्होंने उनके लिए यह घर खरीदा है।

    वह बताता है कि दस्तावेज और नेमप्लेट पर लिखे नाम उनके हैं, जिससे उसके माता-पिता दंग रह गए और बेहद खुश हुए। पिता ने तुरंत अपने बेटे को गले लगाया, उसे चूमा और नाचने लगा। मां यह सरप्राइज देखकर फूट-फूट कर रोने लगी और अपने बेटे को गले लगा लिया। फिर वह अपने माता-पिता को चाबी सौंपता है और कहता है, "यह घर आपका है"।

    जैन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "उनकी खुशी ही सब कुछ है।"

    इस दिल को छू लेने वाले वीडियो ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू लिया है और सोशल मीडिया पर प्यार और सराहना की बाढ़ ला दी है। नेटिजन्स ने जैन के निस्वार्थ कार्य की जमकर तारीफ की और बताया कि कैसे इस वीडियो ने उनके दिन में मुस्कान भर दी।