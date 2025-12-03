'यह घर किराए का नहीं आपका है', बेटे ने दिया माता-पिता को फ्लैट खरीदकर दिया सरप्राइज; निकले खुशी के आंसू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के एक शख्स ने अपने माता-पिता को एक नया फ्लैट गिफ्ट करके सरप्राइज दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। एक दिल को छू लेने वाला वीडियो में कैद किया गया है जो अब वायरल हो रहा है। यह वीडियो आशीष जैन ने अपने इंस्टा हैंडल पर पोस्ट किया है।

वीडियो में व्यक्ति के पिता खुशी से नाच रहे हैं और उनकी मां यह जानकर हैरान हैं कि यह घर उनका अपना है, किराए का नहीं। जैन ने उस पल को रिकॉर्ड किया जब उन्होंने फ्लैट के कानूनी कागजात और नेमप्लेट सौंपी।

वीडियो में, आशीष अपने माता-पिता के साथ अपने नए घर में खड़ा दिखाई दे रहा है। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह बस किराए का घर है, लेकिन जैन ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन्होंने उनके लिए यह घर खरीदा है।

वह बताता है कि दस्तावेज और नेमप्लेट पर लिखे नाम उनके हैं, जिससे उसके माता-पिता दंग रह गए और बेहद खुश हुए। पिता ने तुरंत अपने बेटे को गले लगाया, उसे चूमा और नाचने लगा। मां यह सरप्राइज देखकर फूट-फूट कर रोने लगी और अपने बेटे को गले लगा लिया। फिर वह अपने माता-पिता को चाबी सौंपता है और कहता है, "यह घर आपका है"।