Mumbai News: ब्रेकअप से नाराज युवक ने प्रेमिका को चाकू से कई बार गोदा, गला रेतकर ले ली खुद की भी जान
मुंबई के काला चौकी इलाके में एक युवक ने ब्रेकअप के बाद अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला किया और फिर खुद का गला रेतकर आत्महत्या कर ली। हमले में गंभीर रूप से घायल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी सोनू बरई को शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां काला चौकी इलाके में एक शख्स ने प्रेमिका से ब्रेकअप के बाद उसपर चाकू से हमला कर दिया और गला रेतकर अपनी जान ले ली।
इस हमले में गंभीर रूप से घायल लड़की का अस्मेंपताल में इलाज चल रहा है। आरोपी शख्स की पहचान सोनू बरई के रूप में हुई है। आरोपी ने ब्रेकअप होने के के एक सप्ताह बाद इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।
ब्रेकअप के बाद प्रेमिका पर हमला
पुलिस के अनुसार बरई को शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा है। इसी वजह से आये दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। झगड़े से तंग आकर आखिरकार दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया था।
युवक ने गला रेतकर की आत्महत्या
शुक्रवार की सुबह बरई ने अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान वो रसोई में गया और चाक़ू लेकर हमले के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसकी प्रेमिका घर में घुसी, बरई ने उस पर हमला कर दिया।शख्स ने उस पर दो-तीन बार चाकू से वार किया। घायल महिला ने भागने की कोशिश की और सुरक्षा के लिए पास के एक नर्सिंग होम में भाग गई। हालांकि, बरई उसके पीछे अंदर गया और उस पर फिर से चाकू से हमला किया।
गंभीर रूप से घायल युवती अस्पताल में
मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बाचाव की कोशिश की लेकिन शख्स ने उनपर भी हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार इसी दौरान भीड़ में से किसी शख्स ने बरई पर पत्थर फेंका जिससे वो गिर गया। जैसे ही उसे लगा कि अब वो चारो ओर से फंस चुका है बरई ने उसी चाक़ू से गाला रेतकर अपनी जान ले ली।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।