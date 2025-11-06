मुंबई लोकल की थमी रफ्तार, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर 1 घंटे तक संचालन रहा ठप
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर रेलवे यूनियन की हड़ताल से लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं। यह हड़ताल एक रेलवे इंजीनियर के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में थी। विरोध के कारण लगभग एक घंटे तक सेवाएं ठप रहीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। बाद में यूनियन ने हड़ताल वापस ले ली और सेवाएं सामान्य रूप से शुरू हो गईं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर गुरुवार को अचानक रेलवे यूनियन के सदस्यों द्वारा हड़ताल किए जाने पर ट्रेन सेवाएं बाधित हुई। इस दौरान कुछ समय के लिए मुंबई लोकल ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया।
इस प्रदर्शन का मुख्य कारण एक रेलवे इंजीनियर के खिलाफ हाल ही में हुए एक्सीडेंट केस के सिलसिले में दर्ज की गई FIR का विरोध करना था।
रेलवे यूनियन की हड़ताल से मुंबई लोकल बाधित
PTI के अनुसार इस विरोध-प्रदर्शन से मुंबई के जरुरी सबअर्बन नेटवर्क पर करीब एक घंटे तक रुकावटें आईं। इसके बाद यूनियन ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया, जिससे सेवाएं सामान्य रूप से चलने लगीं। नतीजतन पीक आवर में रुकावट के बाद लोकल ट्रेनें पूरी तरह से चलने लगीं।
CSMT पर एक घंटे तक थमी ट्रेन सेवाएं
सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर स्वप्निल नीला ने PTI को बताया कि CSMT पर विरोध कर रहे कर्मचारियों ने शाम 5.50 बजे से 645 बजे के बीच मोटरमैन और ट्रेन मैनेजरों को ट्रेन चलाने नहीं दिया। यात्री CSMT परिसर में भर गए थे और ट्रेन सर्विस फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
