मुंबई लोकल की थमी रफ्तार, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर 1 घंटे तक संचालन रहा ठप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर गुरुवार को अचानक रेलवे यूनियन के सदस्यों द्वारा हड़ताल किए जाने पर ट्रेन सेवाएं बाधित हुई। इस दौरान कुछ समय के लिए मुंबई लोकल ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया।

इस प्रदर्शन का मुख्य कारण एक रेलवे इंजीनियर के खिलाफ हाल ही में हुए एक्सीडेंट केस के सिलसिले में दर्ज की गई FIR का विरोध करना था। रेलवे यूनियन की हड़ताल से मुंबई लोकल बाधित PTI के अनुसार इस विरोध-प्रदर्शन से मुंबई के जरुरी सबअर्बन नेटवर्क पर करीब एक घंटे तक रुकावटें आईं। इसके बाद यूनियन ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया, जिससे सेवाएं सामान्य रूप से चलने लगीं। नतीजतन पीक आवर में रुकावट के बाद लोकल ट्रेनें पूरी तरह से चलने लगीं।