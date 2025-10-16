मुंबई लोकल में महिला को हुई प्रसव पीड़ा, कैमरामैन ने करवा दी डिलीवरी; वीडियो कॉल पर डॉक्टर ने बताया तरीका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के एक सतर्क रेल यात्री ने एक गर्भवती महिला की मदद की जो एक चलती लोकल ट्रेन में प्रसव पीड़ा में थी और रेलवे प्लेटफॉर्म को एक अस्थायी प्रसव कक्ष में बदल दिया। वीडियो कॉल पर एक महिला डॉक्टर की मदद से शिशु का जन्म कराया। प्लेटफॉर्म पर हुई घटना का वीडियो लोकल ट्रेन के एक सहयात्री ने साझा किया।

उन्होंने बताया कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने बेद्रे की त्वरित सोच और करुणा के लिए उन्हें 'असली जिंदगी के रैंचो' (फिल्म '3 इडियट्स' से) के रूप में जमकर सराहा। पेशे से वीडियो कैमरामैन 27 वर्षीय विकास बेद्रे को मंगलवार को फ्लाइट पकड़नी थी। वह रात को करीब एक बजे एक लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जब राम मंदिर स्टेशन के निकट साथ वाली महिला बोगी में विरार की रहने वाली 24 वर्षीय अंबिका झा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई।

इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल इसके बाद की घटना एक गवाह ने इंटरनेट मीडिया पर साझा की है। इंस्टाग्राम पोस्ट में घटना का वीडियो साझा करते हुए मनजीत ढिल्लों ने बताया कि उस व्यक्ति ने महिला को दर्द में कराहते और बिलखते देखा और तुरंत ट्रेन की चेन खींचकर इसे रोक दिया। ढिल्लों ने लिखा, 'यह व्यक्ति वास्तव में बहादुर है। उसका वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। बच्चा पहले से ही आधा बाहर था।'

कई डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन इतने ट्रैफिक में किसी का भी पहुंचना संभव नहीं था। लेकिन उस फरिश्ते ने एक महिला डॉक्टर को वीडियो काल करके यह प्रसव उसके मार्गदर्शन में कराया। डॉक्टर ने वीडियो कॉल पर जो भी कहा, उसने भी ठीक वही किया। आखिरकार 'ऑल इज वेल रहा' और अब अंबिका और उनका नवजात बेटा दोनों ही स्वस्थ हैं।

डॉक्टर की मदद से करावा प्रसव ढिल्लों ने दावा किया कि महिला के दो स्वजन उसे नजदीकी अस्पताल ले गए थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि वहां प्रसव नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें उसे वापस ट्रेन पर लाना पड़ा। बाद में विकास बेद्रे ने बताया कि उन्होंने तुरंत अपनी डॉक्टर मित्र देविका देशमुख को फोन किया, जिन्होंने वीडियो कॉल पर उन्हें प्रसव कराने के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक चाय की दुकान से दो कैंचियां लीं और वहां मौजूद लोगों की मदद से कुछ चादरें भी जुटाईं।

बेद्रे ने कहा, 'मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन डॉक्टर की मदद ने मुझे हिम्मत दी।' राकांपा (एसपी) विधायक रोहित पवार ने गुरुवार को विकास बेद्रे को सम्मानित किया, जो पवार के करजत जामखेड निर्वाचन क्षेत्र से हैं। विधायक ने कहा कि बेद्रे ने महाराष्ट्र और करजत जामखेड को अपने अच्छे सामरी कार्य से गर्वित किया।