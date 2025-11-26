मुंबई में काली माता की मूर्ति को बनाया मदर मैरी, श्रद्धालुओं का हंगामा; पुजारी गिरफ्तार

पीटीआई,मुंबई। मुंबई के चेंबूर इलाके से आस्था से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिसकी वजह से इलाके में तनाव बढ़ गया। यहां एक मंदिर में पुजारी ने काली माता की मूर्ति को मदर मैरी जैसा स्वरूप दे दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों ने मंदिर में की गई इस हरकत पर जोरदार हंगामा किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मंदिर के एक पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को कुछ लोग रोज की तरह दर्शन करने मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काली माता को मदर मैरी जैसा रूप दे दिया गया है। इसे देखकर वे लोग भड़क गए. उन्होंने आस्था से की गई इस छेड़छाड़ की शिकायत मंदिर प्रबंधन से की।