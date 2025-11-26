मुंबई में काली माता की मूर्ति को बनाया मदर मैरी, श्रद्धालुओं का हंगामा; पुजारी गिरफ्तार
मुंबई के चेंबूर इलाके से आस्था से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिसकी वजह से इलाके में तनाव बढ़ गया। यहां एक मंदिर में पुजारी ने काली माता की मूर्ति को मदरमैरी जैसा स्वरूप दे दिया। श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों ने मंदिर में की गई इस हरकत पर जोरदार हंगामा किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
पीटीआई,मुंबई। मुंबई के चेंबूर इलाके से आस्था से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिसकी वजह से इलाके में तनाव बढ़ गया। यहां एक मंदिर में पुजारी ने काली माता की मूर्ति को मदर मैरी जैसा स्वरूप दे दिया।
श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों ने मंदिर में की गई इस हरकत पर जोरदार हंगामा किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मंदिर के एक पुजारी को गिरफ्तार कर लिया।
रविवार को कुछ लोग रोज की तरह दर्शन करने मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काली माता को मदर मैरी जैसा रूप दे दिया गया है। इसे देखकर वे लोग भड़क गए. उन्होंने आस्था से की गई इस छेड़छाड़ की शिकायत मंदिर प्रबंधन से की।
विवाद बढ़ता देख कई स्थानीय हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और देवी के पोशाक में हुए बदलाव के बारे बताया।
सूचना मिलने पर आरसीएफ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुजारी से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पुजारी ने बताया कि उसे सपने में काली माता ने आदेश दिया था कि वह उन्हें मदर मैरी का रूप दें।
माता की आज्ञा को मानकर ही उसने प्रतिमा का इस तरह का स्वरूप तैयार किया। पुलिस ने पुजारी के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
