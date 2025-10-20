मुंबई में दीवाली पर दुखद हादसा, चॉल में आग लगने से 15 साल के किशोर की मौत; तीन घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के दिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर कफ परेड इलाके में एक चॉल में आग लग गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद पहुंची फायरब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया।

जानकारी के अनुसार, ये घटना सोमवार तड़के सुबह 4.30 बजे की है। इस हादसे के बाद आसपास के लोग सन्न हैं। घटना स्थल पर अधिकारी पहुंचे हैं और मामले की जांच की जा रही है।

कब की है ये घटना?

अधिकारियों के अनुसार, घटना सुबह करीब 4.30 बजे कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग पर शिवशक्ति नगर में एक मंजिला चॉल (रो टेनमेंट) में हुई। इस हादसे में घायल लोगों को सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल ले जाया गया है। जहां पर यश विट्ठल खोत (15) को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, तीन अन्य की हालत स्थिर है।