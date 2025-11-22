मुंबई: धारावी में लोकल ट्रेन ट्रैक के पास झुग्गियों में आग, माहिम और बांद्रा के बीच रेल सेवा प्रभावित

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। मुंबई के धारावी सायन-माहिन लिंक रोड के पास माहिम फाटक के पास नवंरग कंपाउंड में रविवार को भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर से ही देखीं जा सकती थीं। अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दादर, BKC, बांद्रा और शिवाजी पार्क फायर स्टेशन से फायर इंजन मौके पर भेजे गए। आग लगने का कारण और कितना नुकसान हुआ है, यह अभी पता नहीं चल पाया है।

जहां आग लगी है, वह स्थान रेलवे ट्रैक के पास है, आग बुझाने का काम जारी है, जिससे 60-फीट रोड पर ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है। आग की लपटें पटरियों के पास फैलने से वेस्टर्न रेलवे की सर्विस पर भी असर पड़ा है। पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि पांच ट्रेनों को रेगुलेट किया गया है और वे अभी माहिम और बांद्रा स्टेशनों के बीच इंतज़ार कर रही हैं। अभी तक किसी को चोट नहीं आई है।