    मुंबई: ड्राइवर ने बदला लेने के लिए बनाया महिला का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट; लिखा-'कॉलगर्ल'

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:05 PM (IST)

    मुंबई में एक ड्राइवर ने बदला लेने के लिए एक महिला का नकली इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और उसे 'कॉलगर्ल' बताया। महिला ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

    ड्राइवर ने बनाया महिला का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट। (प्रतीकात्मक)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई पुलिस ने एक राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े एक ड्राइवर पर महिला का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने और उसे कॉल गर्ल बताने का मामला दर्ज किया गया है। महिला ने यात्रा के दौरान टोल देने से इनकार कर दिया था।

    उन्होंने बताया कि झारखंड निवासी आरोपी विनय कुमार यादव ने सरकारी कर्मचारी महिला की निजी जानकारी भी सोशल मीडिया पर साझा की। पुलिस ने यह नहीं बताया कि उसने महिला की निजी जानकारी कैसे हासिल की।

    राइड के दौरान ड्राइवर से हुई थी बहस

    पीड़ित महिला ने कुछ समय पहले दक्षिण मुंबई से दादर के लिए एक राइड बुक की थी। यात्रा के दौरान, आरोपी ड्राइवर ने कथित तौर पर एक बार उससे टोल शुल्क देने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया, जिससे बहस शुरू हो गई।

    अधिकारी ने बताया कि बाद में, ड्राइवर ने कथित तौर पर महिला को बार-बार फोन करना और गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। इसके बाद महिला ने नंबर ब्लॉक कर दिया।

    ड्राइवर ने बनाया महिला का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट

    इसके तुरंत बाद, उसे अनजान लोगों के अनचाहे कॉल आने लगे। जब उसने जांच की, तो महिला को पता चला कि उसकी तस्वीर का इस्तेमाल करके एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया था और उसे कॉल गर्ल बताया गया था। इस अकाउंट में महिला के कॉन्टैक्ट डिटेल भी थी।

    महिला की शिकायत पर केस दर्ज

    उसने सोशल मीडिया कंपनी में शिकायत दर्ज कराई और पता चला कि कैब ड्राइवर ने यह अकाउंट बनाया था। इसके बाद महिला ने दादर पुलिस से संपर्क किया।

    अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि उसकी शिकायत के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और मानहानि तथा आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)