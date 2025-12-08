117 साल पुरानी मुंबई क्राइम ब्रांच की बिल्डिंग के पत्थरों से बनेगा स्मारक, पिछले हफ्ते ही किया गया था ध्वस्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई क्राइम ब्रांच की ऐतिहासिक इमारत की पत्थरों से नायगांव पुलिस मुख्यालय के परेड ग्राउंड पर स्मारक बनाने की योजना है। क्राइम ब्रांच की 117 वर्ष पुरानी इमारत को पिछले सप्ताह ध्वस्त किया गया था। इसी इमारत में स्वतंत्रता से पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

26/11 मुंबई आंतकी हमले के गुनहगार आतंकी अजमल कसाब से इसी इमारत में पूछताछ की गई थी, लेकिन अब इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि इसे असुरक्षित और मरम्मत के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था। यह इमारत 1908 में मलाड पत्थर से बनी थी।

क्राइम ब्रांच की इमारत का स्मारक बनेगा क्राइम ब्रांच ने इस भवन से नौ जून, 1909 को काम करना शुरू किया। दशकों तक यह इमारत मुंबई में संगठित अपराध, गैंग वार, आतंकी माड्यूल और प्रमुख आर्थिक अपराधों की जांच का केंद्र रही।

इनमें 26/11 आतंकवादी हमले की जांच, जिसमें अजमल कसाब की पूछताछ, गुलशन कुमार हत्या की जांच, दाऊद इब्राहिम और डी-कंपनी से संबंधित मामले, आइपीएल सट्टेबाजी मामले की जांच शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि क्राइम ब्रांच की विरासत समाप्त नहीं होगी। ध्वस्त संरचना से हर पुन: उपयोगी पत्थर को संरक्षित किया जा रहा है और नायगांव पुलिस मुख्यालय के परेड ग्राउंड पर किला-शैली की दीवार बनाने की योजना है, हालांकि प्रस्ताव की तकनीकी व्यवहार्यता अभी भी जांची जा रही है।

आधुनिक मुख्यालय का निर्माण होगा पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया है कि ये पत्थर सम्मान के साथ संरक्षित किए जाएं। यदि तकनीकी रूप से संभव हो, तो इन पत्थरों का उपयोग किले के गेट या बस्तियन की शैली में स्मारक दीवार बनाने के लिए किया जाएगा, जो मुंबई पुलिस की ताकत, और अडिग परंपराओं का प्रतीक होगा।