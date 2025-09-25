प्रॉपर्टी के लिए हत्यारा बने पत्नी और बेटा... तड़प-तड़पकर हुई पुलिसवाले की मौत; पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खोला राज

मुंबई के प्रतीक्षा नगर पुलिस क्वार्टर में 52 वर्षीय कॉन्स्टेबल प्रवीन सूर्यवंशी की संदिग्ध मौत हो गई। शुरुआत में इसे दुर्घटना समझा गया लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान मिले। पुलिस ने पत्नी और बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि संपत्ति विवाद के चलते पत्नी और बेटे ने उस पर हमला किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के प्रतीक्षा नगर पुलिस क्वार्टर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक 52 साल के कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिवार वालों ने इस मौत को दुर्घटनावश करार दिया। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सच्चाई कुछ और ही निकली।

पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कॉन्स्टेबल की पत्नी और बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। मृतक का नाम प्रवीण सूर्यवंशी है, जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में तैनात थे।

जानिए क्या है पूरा मामला पूरा मामला 9 सितंबर का है। अपने आवास पर प्रवीण सूर्यवंशी अपने सरकारी आवास में मृत पाए गए थे। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में पहले एडीआर दर्ज किया। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। इसके बाद जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आई, तो पाया गया कि पुलिसकर्मी की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। इसके बाद पुलिस को शक हुआ फिर रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की गई।

जांच में सामने आई सच्चाई जांच के दौरान प्रवीण के भाई और अन्य रिश्तेदारों ने दावा किया कि उनकी मृत्यु एक्सीडेंटल नहीं थी। बल्कि उनकी पत्नी स्मिता सूर्यवंशी और बेटे प्रतीक के साथ लंबे समय से चल रहे वित्तीय विवाद का परिणाम थी। मृतक कॉन्स्टेबल की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके शरीर पर 38 चोटों के कारण अधिक खून बहा और सदमें के कारण उसकी अप्राकृतिक मौत हो गई।

इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि जिस दिन कॉन्स्टेबल की मौत हुई, उसी दिन उसकी पत्नी और बेटे ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर उससे उससे झगड़ा किया और घर जाने के बाद उन्होंने उस पर हमला किया।