डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई पुलिस ने अमेरिका में कार्यरत एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पहचान की है, जो हाल के दिनों में मुंबई के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी देने वाले दर्जनों ईमेल भेजने के पीछे हो सकता है।

मुंबई पुलिस द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर तमिलनाडु की एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) ने उसे जुलाई में अमेरिका से लौटते समय चेन्नई एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया था। इन धमकी भरे ईमेल में बीएमसी कार्यालय, मेट्रो स्टेशनों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विभिन्न अदालतों, स्कूलों और अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले सहित कई प्रमुख संस्थानों पर हमले की धमकी दी गई थी। टीओआई के अनुसार, आरोपी की पहचान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के रहने वाले शरत सुब्रमण्यम शंकर के रूप में हुई है। वह फिलहाल तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में है। उस पर पिछले दो वर्षों में देश की विभिन्न एजेंसियों को लगभग 1500 फर्जी धमकी भरे ईमेल भेजने का संदेह है।