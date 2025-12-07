Language
    इंडिगो संकट: मुंबई हवाई अड्डे पर फंसे यात्रियों को दिया जा रहा मुफ्त जलपान, शनिवार को 146 उड़ानें हुई रद

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:35 AM (IST)

     इंडिगो नेटवर्क में व्यवधान जारी रहने के कारण, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर शनिवार रात 8 बजे तक 146 उड़ानें ...और पढ़ें

    मुंबई हवाई अड्डे पर फंसे यात्रियों को दिया जा रहा मुफ्त जलपान (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। इंडिगो नेटवर्क में व्यवधान जारी रहने के कारण, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर शनिवार रात 8 बजे तक 146 उड़ानें रद हुईं। रद्दीकरणों में 70 आगमन और 76 प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल हैं।

    इंडिगो मुंबई हवाई अड्डे से प्रतिदिन लगभग 400 उड़ानें संचालित करता है। इंडिगो की करीब 37% दैनिक उड़ानें प्रभावित हुईं। मुंबई इंडिगो का सबसे बड़ा बेस होने के कारण हवाई अड्डे पर भारी दबाव पड़ा और सैकड़ों यात्री घंटों तक फंसे रहे।

    देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक, सीएसएमआईए जैसे हवाई अड्डों पर भारी दबाव देखा गया है क्योंकि इंडिगो यहां से सबसे ज्यादा उड़ानें संचालित करता है। जिन यात्रियों को हवाई अड्डे पर घंटों इंतजार करना पड़ा है, उनकी परेशानी कम से कम हो, इसके लिए हवाई अड्डा प्रबंधन टीम उनकी देखभाल कर रही है। यात्रियों के बैग वापस लाने के लिए हवाई अड्डे ने एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया है। सैकड़ों उड़ानें रद होने के कारण यह एक बड़ी चुनौती बन गई है।

    मुंबई हवाई अड्डे ने उड़ान रद होने और परिचालन संबंधी व्यवधानों के कारण टर्मिनल पर फंसे यात्रियों की सहायता के लिए कई पहल की हैं। ये उपाय यात्रियों की सुविधा बढ़ाने, स्पष्ट जानकारी प्रदान करने और इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्बाध रसद प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए हैं।

    हवाई अड्डा प्रबंधन ने यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए तत्काल कई अतिरिक्त उपाय शुरू किए

    • यात्री सुविधाएंदोनों टर्मिनलों में अतिरिक्त कुर्सियां लगाई गईं
    • फंसे यात्रियों को मुफ्त जलपान दिया जा रहा है
    • सभी फूड आउटलेट्स में पर्याप्त स्टॉक और उचित मूल्य की निगरानी
    • अतिरिक्त ड्यूटी मैनेजर और कस्टमर सर्विस स्टाफ तैनात

    सहायता एवं सूचना रद उड़ानों के यात्रियों के लिए विशेष निकासी गेट खोले गए

    • 24×7 हेल्प डेस्क और मेडिकल टीम अलर्ट
    • FIDS स्क्रीन को लगातार अपडेट किया जा रहा
    • स्वच्छता के लिए अतिरिक्त हाउसकीपिंग स्टाफ

     सामान वापसीT1 और T2 दोनों में समर्पित टास्क फोर्स बनाई गई (हवाई अड्डा स्टाफ + इंडिगो + सीआईएसएफ) जो चेक-इन बैगेज तेजी से लौटा रही है

     परिचालन सहायता

    • जगह की कमी के बावजूद 25 इंडिगो विमानों के लिए विशेष पार्किंग बे आवंटित
    • बाहर ट्रैफिक मार्शल तैनात कर आवाजाही सुगम की गई

     

    हवाई अड्डे ने यात्रियों से पहले उड़ान स्थिति जरूर चेक करने और Adani One ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है। मुंबई के अलावा जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मैंगलोर और गुवाहाटी हवाई अड्डों के यात्री भी इस ऐप से रीयल-टाइम अपडेट ले सकते हैं। कुल मिलाकर सीएसएमआईएने बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति में यात्री सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं।