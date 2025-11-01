हर फ्लोर पर कैमरे, लोहे के रॉड और बंदूक का सहारा...RA स्टूडियो की खौफनाक कहानी; रोहित आर्या ने कैसे गढ़ी पूरी स्क्रिप्ट?
मुंबई के पवई में एक स्टूडियो में 17 बच्चों को वेब सीरीज की शूटिंग के नाम पर बंधक बनाया गया। आरोपी रोहित आर्या ने 'होस्टेजसीन' की कहानी सुनाकर बच्चों को फंसाया। शूटिंग के दौरान बच्चों के हाथ बांध दिए गए और मुंह पर टेप लगा दिया गया। जब बच्चों ने विरोध किया तो आरोपी ने बंदूक और लोहे की रॉड दिखाकर धमकाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने स्टूडियो में ज्वलनशील पदार्थ और कैमरे लगा रखे थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना हुई। यहां एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में 17 बच्चों को वेब सीरीज की शूटिंग के नाम पर बंधक बना लिया गया। शुरुआत में सभी को लगा कि यह किसी शो की कहानी का हिस्सा है, लेकिन कुछ घंटे बाद सबको हकीकत का अहसास हुआ।
पुलिस के अनुसार, आरोपी रोहित आर्या ने करीब एक महीने पहले से पूरी योजना तैयार की थी। उसने 'होस्टेजसीन' की कहानी सुनाकर बच्चों और उनके माता-पिता को भरोसा में लिया था। आर्या ने 36 बच्चों का ऑडिशन लिया, जिनमें से 23 को चुना गया।
शूटिंग के बहाने बनाया बंधक
आरोपी ने बच्चों को बताया कि शूटिंग का आखिरी दिन बंधक सीन होगा। इन 23 बच्चों में से 17 बच्चे जिनमें 8 लड़के और 9 लड़कियां थीं, वे सभी चार दिन तक स्टूडियो में तैयारी के लिए आए थे।
गुरुवार सुबह 8 बजे बच्चे स्टूडियो पहुंचे। वहं उनके हाथ बांध दिए गए और मुंह पर टेप लगाया गया। सबको लगा कि यह सिर्फ अभिनय का हिस्सा है, लेकिन दोपहर तक कुछ बच्चों को शक हुआ।
बच्ची ने बताई आंखों-देखी
कुछ बच्चों ने विरोध किया तो आरोपी भड़क उठा। एक बच्ची ने बताया, "वह बंदूक और लोहे की रॉड लहराने लगा और बोला कि सबको मार देगा।" तभी सभी को समझ आया कि यह कोई एक्टिंग नहीं, बल्कि असली खतरा है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने स्टूडियो में जगह-जगह ज्वलनशील कपड़े रखे थे, दवाजे पर मोशन डिटेक्टर लगाए थे और कैमरे हर फ्लोर पर चालू रखे थे।
