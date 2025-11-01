हर फ्लोर पर कैमरे, लोहे के रॉड और बंदूक का सहारा...RA स्टूडियो की खौफनाक कहानी; रोहित आर्या ने कैसे गढ़ी पूरी स्क्रिप्ट?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना हुई। यहां एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में 17 बच्चों को वेब सीरीज की शूटिंग के नाम पर बंधक बना लिया गया। शुरुआत में सभी को लगा कि यह किसी शो की कहानी का हिस्सा है, लेकिन कुछ घंटे बाद सबको हकीकत का अहसास हुआ।

पुलिस के अनुसार, आरोपी रोहित आर्या ने करीब एक महीने पहले से पूरी योजना तैयार की थी। उसने 'होस्टेजसीन' की कहानी सुनाकर बच्चों और उनके माता-पिता को भरोसा में लिया था। आर्या ने 36 बच्चों का ऑडिशन लिया, जिनमें से 23 को चुना गया।

शूटिंग के बहाने बनाया बंधक आरोपी ने बच्चों को बताया कि शूटिंग का आखिरी दिन बंधक सीन होगा। इन 23 बच्चों में से 17 बच्चे जिनमें 8 लड़के और 9 लड़कियां थीं, वे सभी चार दिन तक स्टूडियो में तैयारी के लिए आए थे।