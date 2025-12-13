मुंबई से 7 महीने में हुए लापता 145 बच्चे, 93 लड़कियां भी गायब; मानव तस्करी का शक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में लापता बच्चों की संख्या में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है, जिसमें जून से दिसंबर के बीच कुल 145 बच्चे लापता हो गए, जिनमें 93 लड़कियां शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 1 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच दर्ज 82 मामलों में किशोर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।

अधिकारियों के अनुसार, मुंबई पुलिस ने लापता बच्चों के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी की सूचना दी है, जिसमें सिर्फ 36 दिनों में 82 नाबालिग लापता हो गए। जून से दिसंबर के बीच मुंबई से 145 बच्चे लापता पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जून से दिसंबर के बीच मुंबई से कुल 145 बच्चे लापता हो गए, जिनमें 93 लड़कियां शामिल हैं। 1 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच दर्ज 82 मामलों में, बड़े किशोर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जो लापता लोगों में आधे से ज्यादा थे। इसमें 18 साल तक की 41 लड़कियां और 13 लड़के शामिल हैं।

अधिकारियों ने बहुत छोटे बच्चों से जुड़े मामलों की भी सूचना दी, जिसमें इस दौरान लापता होने वालों में पांच साल तक की लड़कियां और 11 साल तक के लड़के शामिल थे। पुलिस को मानव तस्करी का शक पुलिस ने कुर्ला विलेज, वकोला, पवई, मालवणी और साकीनाका सहित कई पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों के अलग-अलग स्थान बताते हैं कि यह समस्या शहर के अलग-अलग हिस्सों में फैली हुई है। पुलिस को शक है कि इन लापता होने के पीछे मानव तस्करी मुख्य कारण है।