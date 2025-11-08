मुकेश अंबानी ने नाथद्वारा में किए श्रीनाथजी के दर्शन, 50 करोड़ की लागत से बनवाएंगे वरिष्ठ सेवा सदन

जेएनएन, उदयपुर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार शाम नाथद्वारा पहुंचकर भगवान श्रीनाथजी की भोग आरती झांकी के दर्शन किए। वे शाम 5:10 बजे हवेली पहुंचे और दर्शन के बाद मोती महल गए। मंदिर के तिलकायत पुत्र विशाल बावा ने उन्हें रजाई और ऊपरना ओढ़ाकर प्रसाद एवं आशीर्वाद प्रदान किया। मुकेश अंबानी और विशाल बावा ने करीब आधे घंटे तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

इस अवसर पर अंबानी ने ‘यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन’ बनाने की घोषणा की। यह सदन 100 से अधिक कमरों की क्षमता वाला होगा और दूर-दराज से आने वाले वृद्ध वैष्णवों को आवास, 24 घंटे चिकित्सा इकाई, नर्सिंग व फिजियोथेरेपी, सत्संग-प्रवचन के लिए बड़ा सभागार और सात्विक भोजनालय जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रारंभिक लागत लगभग 50 करोड़ रुपए आंकी गई है।