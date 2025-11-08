MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी, अजीत मिश्रा ने किया टॉप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आखिरकार राज्य सेवा परीक्षा 2023 का बहुप्रतीक्षित फाइनल परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 229 पदों पर भर्ती की जानी थी।

इस परीक्षा में अजीत मिश्रा ने प्रदेश में टॉप किया है। उन्हें कुल 1575 में से 966 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर भुवनेश चौहान (941.75 अंक) और तीसरे स्थान पर यशपाल स्वर्णकार (909.25 अंक) रहे।

महिलाओं ने फिर दिखाया दम

कुल 19 पदों में से केवल 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर 13 पदों पर चयन पाया। खास बात यह रही कि टॉप 10 में 3 महिलाएं शामिल रहीं, जबकि टॉप 5 में सभी पुरुष उम्मीदवार रहे।