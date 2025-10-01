MP News: उपनिरीक्षकों की भर्ती में नहीं बढ़ेगी अधिकतम आयु सीमा, किस वजह से लिया गया फैसला?

MP News: उपनिरीक्षकों की भर्ती में नहीं बढ़ेगी अधिकतम आयु सीमा, किस वजह से लिया गया फैसला?
मध्य प्रदेश पुलिस में 8 साल बाद सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होने जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। लंबे अंतराल के बाद हो रही भर्ती के कारण कई युवा अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं और आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षकों (सब इंस्पेक्टर) की भर्ती आठ वर्ष बाद होने जा रही है। इसके लिए एक सप्ताह के भीतर कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। इतने वर्ष बाद भर्ती के चलते परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों युवा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर गए।
अब भर्ती प्रारंभ होने के पहले वे अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शासन ने भर्ती नियमों में अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष रखी है। आरक्षित वर्ग के लिए इस आयु सीमा में तय नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।
और नहीं बढ़ेगी आयु सीमा
पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि आयु सीमा को और नहीं बढ़ाया जाएगा। युवाओं का यह भी तर्क है कि कोरोना संक्रमण के कारण भर्तियों में देरी के चलते इसके बाद जितनी भी भर्तियां पहली बार निकलीं, उनमें अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई।
35 वर्ष तक आयु सीमा बढ़ने की मांग
कोरोना के बाद उप निरीक्षकों की भर्ती भी पहली बार की जा रही है, इसलिए इसमें भी छूट मिलनी चाहिए। वे इसे 35 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा के एक अधिकारी का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते भर्तियां नहीं होने के कारण शासन ने वर्ष 2023 के पहले तक होने वाली भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का प्रविधान किया था, पर उसके बाद लाभ नहीं मिलेगा। भले ही कोरोना काल के बाद पहली बार यह भर्ती हो रही है। बता दें, उप निरीक्षकों के 500 पदों पर भर्ती होने वाली है।
