'हमारे साथ अन्याय बंद हो', MP में साढ़े चार लाख पेंशनरों का बढ़ा महंगाई भत्ता; लेकिन इस मांग पर अड़े पेंशनभोगी
मध्य प्रदेश सरकार ने साढ़े चार लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि की है, जिसके बाद यह दर 55 प्रतिशत हो जाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस वृद्धि को लेकर असंतोष जताया है और सरकार से कर्मचारियों के समान जनवरी 2025 से वृद्धि देने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार पेंशनरों के साथ भेदभाव कर रही है।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को सितंबर से दो प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। कैबिनेट के निर्णय के बाद वित्त विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए। हालांकि, अंग्रेजी में जो आदेश जारी किया गया, उसमें यह दर 53 प्रतिशत ही दर्शाई गई।
उधर, पेंशनरों ने सितंबर से दी गई वृद्धि को लेकर कहा कि सरकार हमारे साथ अन्याय बंद करे। कर्मचारियों की तरह जनवरी 2025 से वृद्धि दी जाए। प्रदेश में पेंशनरों को मार्च 2025 से 53 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही है।
छत्तीसगढ़ की सहमति से इसमें सितंबर से दो प्रतिशत की वृद्धि की गई। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना और संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि सरकार से पेंशनरों के साथ लगातार भेदभाव कर रही है।
