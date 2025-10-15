'हमारे साथ अन्याय बंद हो', MP में साढ़े चार लाख पेंशनरों का बढ़ा महंगाई भत्ता; लेकिन इस मांग पर अड़े पेंशनभोगी

मध्य प्रदेश सरकार ने साढ़े चार लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि की है, जिसके बाद यह दर 55 प्रतिशत हो जाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस वृद्धि को लेकर असंतोष जताया है और सरकार से कर्मचारियों के समान जनवरी 2025 से वृद्धि देने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार पेंशनरों के साथ भेदभाव कर रही है।

पेंशनरों को 55% महंगाई राहत।