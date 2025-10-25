मध्य प्रदेश: स्कूल यूनिफॉर्म में शराब खरीद रही थी छात्राएं, वीडियो वायरल हुआ तो दुकानदार पर हुई कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंडला जिले के नैनपुर में संचालित कंपोजिट शराब दुकान से स्कूली छात्राओं को शराब बेचने का मामला प्रकाश में आया।

इस मामले का वीडियो बहुप्रसारित हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। शुक्रवार की शाम ही प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी संबंधित शराब दुकान में पहुंच गए।

दुकान के दस्तावेजों की हुई जांच

उन्होंने दुकान के दस्तावेजों और स्टाक की जांच की, वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में अधिकारियों को साफ दिखाई दिया कि दुकान से स्कूली छात्राओं को शराब बेची गई।