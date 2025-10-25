Language
    मध्य प्रदेश: स्कूल यूनिफॉर्म में शराब खरीद रही थी छात्राएं, वीडियो वायरल हुआ तो दुकानदार पर हुई कार्रवाई

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:54 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर में एक शराब दुकान से स्कूली छात्राओं को शराब बेचने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने दुकान के दस्तावेजों और सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें छात्राओं को शराब बेचते हुए पाया गया। आबकारी विभाग ने मामला दर्ज कर ठेकेदार पर दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है।

    Hero Image

    मंडला में छात्राओं ने खरीदी शराब ठेकेदार पर कार्रवाई (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंडला जिले के नैनपुर में संचालित कंपोजिट शराब दुकान से स्कूली छात्राओं को शराब बेचने का मामला प्रकाश में आया।

    इस मामले का वीडियो बहुप्रसारित हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। शुक्रवार की शाम ही प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी संबंधित शराब दुकान में पहुंच गए।

    दुकान के दस्तावेजों की हुई जांच

    उन्होंने दुकान के दस्तावेजों और स्टाक की जांच की, वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में अधिकारियों को साफ दिखाई दिया कि दुकान से स्कूली छात्राओं को शराब बेची गई।

    जबकि इस पर प्रतिबंध है। इस मामले में आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण तैयार कर कलेक्टर की न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

    स्कूली छात्राओं को शराब बेचे जाने की हुई पुष्टि

    जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि नैनपुर की कंपोजिट शराब दुकान से स्कूली छात्रा को शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई है। प्रकरण बनाकर कलेक्टर की न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे मामलों में ठेकेदार पर दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है

