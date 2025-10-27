MP News: तीन टुकड़े होने के बाद सांप ने युवती को डसा, मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में मुरैना के नाऊडांडा गांव में पशुओं के लिए घर में चारा काट रही युवती को जहरीले सांप ने डस लिया। वहीं स्वजन युवती का उपचार कराने की जगह झाड़ फूंक करवाते रहे। जब युवती की हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई।

चौंकाने वाली बात यह है कि दराते से चारे के साथ ही सांप भी कट गया था और उसके तीन टुकड़े हो गए थे। सांप का मुंह वाला हिस्सा जैसे ही जमीन पर गिरा, उसने युवती को डस लिया।

पिता होरीलाल कुशवाह और अन्य परिजन 18 वर्षीय भारती को इलाज के लिए झाड़ फूंक करने वाले के पास ले गए। अन्य देसी इलाज भी करवाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। आखिरी में सबलगढ़ अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।