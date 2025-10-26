MP News: अनूपपुर में जज के घर पर हमला, जान से मारने की धमकी दी; पुलिस जांच में जुटी

Language
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:44 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में शुक्रवार देर रात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अमनदीप सिंह चावड़ा के घर पर हमला कर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया व जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भालूमाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। 

    जेएनएन, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में शुक्रवार देर रात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अमनदीप सिंह चावड़ा के घर पर हमला कर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया व जान से मारने की धमकी दी।

    जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भालूमाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। आरोपितों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के अनुसार, यह वारदात शनिवार रात करीब 12.30 बजे न्यायाधीश के आधिकारिक आवास पर हुई। जब वह अपने परिवार के साथ सो रहे थे। हमलावरों ने आवास के आंगन में पथराव किया और उन्हें गालियां दीं। गेट पर लगे लैंप तथा लोहे के फिक्स्चर को भी नुकसान पहुंचाया।

    न्यायाधीश के बाहर आने पर हमलावर मौके से भाग गए। मामले की जांच की जा रही है। यह हमला न्यायाधीश द्वारा हाल ही में खारिज की गई किसी जमानत याचिका से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।