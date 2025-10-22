MP News: सागर में कलेक्टर की गाड़ी के सामने शराबियों ने काटा बवाल, बुलानी पड़ी पुलिस 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सागर-दमोह मार्ग पर परसोरिया में बुधवार को कलेक्टर संदीप जीआर के वाहन के आगे कुछ लोगों ने हंगामा किया। इसमें युवक घायल था। उसके सिर से खून निकल रहा था। इस घटनाक्रम के तत्काल बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जहां घायल को अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के मुताबिक कलेक्टर बुधवार को पड़रिया स्थित गोशाला में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ गो पूजन करने गए थे। वापसी के वक्त मंत्री का काफिला आगे थे। इसे भी शराबी युवकों ने रोकना चाहा, लेकिन मंत्री वहां से निकल गए। वहीं मंत्री वाहनों के पीछे कलेक्टर कलेक्टर संदीप जीआर का वाहन आ रहा था। जब उनका वाहन परसोरिया पहुंचा तो घायल व्यक्ति उनकी कार के सामने आ गया। व्यक्ति को जख्मी देख कलेक्टर ने वाहन रोका। उस व्यक्ति को चोट के निशान थे।