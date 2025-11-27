CM की ढाई तो विधायकों की 1.70 लाख रुपये हो सकती है सैलरी, विधानसभा में वेतन-भत्ता संशोधन बिल जल्द होगा पेश 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दस साल बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधायक और पूर्व विधायक के वेतन-भत्ते में वृद्धि होगी। एक दिसंबर से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सामान्य प्रशासन और संसदीय कार्य विभाग वेतन-भत्ता संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगा।

इसकी तैयारियां अंतिम दौर में है। मुख्यमंत्री का वेतन-भत्ता दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख तो विधायकों का 1.10 लाख से 1.70 लाख तक किया जा सकता है। इसी अनुपात में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के वेतन-भत्ते में वृद्धि होगी। विधायकों के वेतन में वृद्धि की संभावना मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दस वर्ष से विधायकों के वेतन-भत्ते में वृद्धि नहीं हुई। जबकि, खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए वेतन-भत्ते में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में भाजपा से अजय विश्नोई और कांग्रेस से सचिव यादव की समिति बनाई गई थी।