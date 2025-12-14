Language
    सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले MP के मंत्री ने अब लाड़ली बहनों को दी धमकी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:30 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह फिर विवादों में हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के बाद, अब उन्होंने लाड़ली बहनों को धमकी दी है कि मुख्यमंत्री का सम ...और पढ़ें

    Hero Image

    मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह। जागरण

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम की ब्रीफिंग करने वाली सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवाद में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने अब लाड़ली बहनों को धमकी वाली बात कही है।

    मध्य प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में योजनाओं की समीक्षा के लिए रतलाम में शनिवार को आयोजित जिला विकास सलाहकार बोर्ड की बैठक में विजय शाह ने कहा कि अगर सरकार लाड़ली बहनों को करोड़ों रुपये दे रही है तो उन्हें मुख्यमंत्री का सम्मान करने के लिए आना चाहिए। जो सम्मान करने नहीं आएंगी, उनकी जांच करा देंगे।

    बता दें कि इसके पहले विजय शाह ने गत मई में एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को कथित तौर पर आतंकियों की 'बहन' बताया था। उनकी इस टिप्पणी का काफी विरोध हुआ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर एफआइआर के निर्देश दिए। एफआइआर दर्ज हुई तो उसके खिलाफ शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार एसआइटी से मामले की जांच करा रही है। वह अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। अब शाह ने लाड़ली बहनों को धमकी देकर नए विवाद को हवा दे दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि लाड़ली बहनों को लेकर ऐसे बयान देने वाले मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए।

    लाड़ली बहनों को लेकर यह बात बोली

    राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सम्मान का कार्यक्रम रतलाम में होना है। इसमें लाड़ली बहनों को भी बुलाया जाना है। बैठक में मंत्री विजय शाह ने पूछा कि जिले में कितनी लाड़ली बहना हैं? अधिकारियों ने बताया कि ढाई लाख। इस पर मंत्री ने कहा कि 1,500 रुपये के हिसाब से हम इनको करोड़ों रुपये दे रहे हैं तो दो साल में एक बार तो मुख्यमंत्री का सम्मान बनता है।

    मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दो साल हो गए हैं तो बहनें अपने भाई का सम्मान तो करें। ढाई लाख में कम से कम पचास हजार तो आयोजन में आएं और नहीं तो जिनके ढाई-ढाई सौ बढ़ रहे हैं, उनकी जांच के बाद देखेंगे। किसी का आधार लिंक नहीं है तो जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे।

    नसीहत का भी नहीं हुआ असर

    जब सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया था, तब भाजपा संगठन ने उन्हें अनावश्यक बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी थी। बयान पर सार्वजनिक रूप से खेद जताने के निर्देश भी दिए थे। उन्होंने खेद भी हंसते-हंसते जताया था।

    जून 2025 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पचमढ़ी में आयोजित सांसद-विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में किसी का भी नाम लिए बिना हिदायत दी थी कि एक बार गलती हो जाती है, लेकिन दोबारा न हो। इसका भी असर नेताओं पर नहीं दिख रहा है।

    विजय शाह, जनजातीय कल्याण मंत्री ने कहा कि मुझे जानकारी मिली थी कि अपात्र बहनों को ज्यादा लाभ मिल रहा है। अनौपचारिक बैठक में मैंने पात्र बहनों को ही लाभ मिले, यह बात कही थी। अपात्र बहनों के पैसे नहीं बढ़ेंगे, पात्र बहनों के बढ़ेंगे। भ्रम पैदा कर बयान तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे मन में या पार्टी की किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है।