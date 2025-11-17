Language
    'जेखा जेखा मोटाई चढ़ी है हम ओखा कचराबो करब', MP की मंत्री का वीडियो वायरल; अब दी सफाई

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:27 PM (IST)

    मध्य प्रदेश की पंचायत मंत्री राधा सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिनका अहंकार बढ़ गया है, उन्हें कुचल दिया जाएगा। मंत्री ने इसे निजी बातचीत बताया और कहा कि इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा पर अहंकार का आरोप लगाया है।

    फोन पर बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल (फोटो: स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह फोन पर बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। वीडियो में मंत्री कह रही हैं कि जेखा जेखा मोटाई चढ़ी है हम ओखा कचराबो करब। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि जिनका अहंकार बढ़ गया है, उन्हें कुचल दिया जाएगा।

    हालांकि मंत्री ने इसे निजी बातचीत बताया है और कहा है कि इसे संदर्भ से बाहर हटकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने रहा कि वह अपने बेटे के नाराज थीं और उससे बात कर रही थीं। मंत्री राधा सिंह ने कहा कि इसे गलत अर्थों में पेश किया जा रहा है।

    फोन की बातचीत हुई रिकॉर्ड

    मामला मध्य प्रदेश के बैढ़न का है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यहां राधा सिंह बिरसा मुंडा जयंती समारोह में शामिल होने आई थीं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद अपनी कार से उतरीं। इस दौरान वह फोन पर बात कर रही थीं, जब उन्होंने ये बात कही। उनका बयान वीडियो में रिकॉर्ड हो गया।

    कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया और कहा कि भाजपा के नेता और मंत्री सत्ता हथियाने के बाद अहंकारी हो गए हैं और यह अहंकार उन्हें भाषाई मर्यादा और इतिहास को विकृत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके पहले पत्रकारों ने मंत्री के दौरे के वक्त सवाल पूछने की कोशिश की थी, तो उन्हें बाहर कर दिया गया।

    पत्रकारों ने इस पर नाराजगी जताई है। कुछ महीने पहले भाजपा के एक और नेता का बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भले ही मुख्यमंत्री विभागीय परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करें, लेकिन उद्घाटन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि स्थानीय सांसद या विधायक स्वयं इसे न करें।