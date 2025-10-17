एमपी में मंत्री के काफिले ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, सात लोग घायल; बुजुर्ग के दोनों पैर टूटे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुशनगर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले ने एक रिक्शा को टक्कर मार दी।

हादसे में करीब सात लोग घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 60 साल के बुजुर्ग के पैरों के ऊपर से गाड़ी निकालने के कारण दोनों पर टूट गए हैं।

जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि बुजुर्ग के पैरों की हालत को देखते हुए लगता है कि एक पैर काटना पड़ सकता है। जिसे ग्वालियर ग्वालियररैफर किया गया है।

यह घटना गुरुवार दोपहर को लवकुश नगर क्षेत्र में बसंतपुर तिराहे के पास हुई। जहां से किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का काफिला गुजरा था काफिले के पीछे चल रही एक गाड़ी ने ई रिक्शा को चपेट में ले लिया जिसमें करीब 7 लोग घायल हो गए सबसे ज्यादा हालत बुजुर्ग साहब सिंह की बताई गई है। जिनके दोनों पैरों की गंभीर हालत है।