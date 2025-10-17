Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एमपी में मंत्री के काफिले ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, सात लोग घायल; बुजुर्ग के दोनों पैर टूटे

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:17 AM (IST)

    मध्य प्रदेश में एक मंत्री के काफिले ने एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे सात लोग घायल हो गए। घायलों में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल है, जिनके दोनों पैर टूट गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    मध्य प्रदेश में मंत्री के काफिले ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुशनगर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले ने एक रिक्शा को टक्कर मार दी।

    हादसे में करीब सात लोग घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 60 साल के बुजुर्ग के पैरों के ऊपर से गाड़ी निकालने के कारण दोनों पर टूट गए हैं।

    जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि बुजुर्ग के पैरों की हालत को देखते हुए लगता है कि एक पैर काटना पड़ सकता है। जिसे ग्वालियर ग्वालियररैफर किया गया है।

    यह घटना गुरुवार दोपहर को लवकुश नगर क्षेत्र में बसंतपुर तिराहे के पास हुई। जहां से किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का काफिला गुजरा था काफिले के पीछे चल रही एक गाड़ी ने ई रिक्शा को चपेट में ले लिया जिसमें करीब 7 लोग घायल हो गए सबसे ज्यादा हालत बुजुर्ग साहब सिंह की बताई गई है। जिनके दोनों पैरों की गंभीर हालत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले को लेकर एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया घटना दोपहर की है मंत्री जी के काफिले में शामिल एक वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी थी जिसे लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। 