भाईदूज से पहले 'लाड़ली बहनों' को मिलेगा गिफ्ट, इस दिन अकाउंट में आएंगे पैसे

भाईदूज से पहले 'लाड़ली बहनों' को मिलेगा गिफ्ट, इस दिन अकाउंट में आएंगे पैसे
मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को इस महीने से 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। दीपावली से पहले 15 अक्टूबर तक बढ़ी हुई राशि बैंक खातों में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अगस्त में 250 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी। भाई दूज से पहले पैसे खाते में आएंगे क्योंकि 23 अक्टूबर को भाई दूज है।
राज्य ब्यूरो, भाेपाल। मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को इस माह से 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। दीपावली पर्व के अवसर पर 15 अक्टूबर से पहले लाड़ली बहनों के बैंक खाताें में यह बढ़ी हुई राशि डाली जाएगी।
इससे सरकार पर 318 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। वर्तमान में लाड़ली बहनों को 1250 रुपये हर माह दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की किस्त में 250 रुपये बढ़ाने की घोषणा अगस्त में की थी।
भाई दूज से पहले लाड़ली बहनों के अकाउंट में आएंगे पैसे
इसके बाद अब इसी माह से यह राशि राज्य सरकार को देना है, क्योंकि 23 अक्टूबर को भाई दूज है और इसी दिन से सीएम ने 250 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। अभी इस योजना पर प्रतिमाह 1541 करोड़ व्यय होते है।
हर माह 15 तारीख से पहले ट्रांसफर होगी रकम
यह राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने से 1859 करोड़ रुपए का खर्च हर माह आएगा। हर माह मुख्यमंत्री 15 तारीख के पहले इस योजना की राशि ट्रांसफर करते हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि लाड़ली बहनों के खाते में 15 अक्टूबर के पहले ही यह राशि जमा करा दी जाएगी।
