MP News: दिवाली से पहले 13 हजार 890 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त, सात दुकानदारों के लाइसेंस रद
दीपावली के अवसर पर मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 13 हजार किलो से अधिक खाद्य सामग्री जब्त की गई। दूध, मावा, पनीर और मिठाई समेत 2315 नमूनों की जांच की गई, जिनमें मिलावट पाए जाने पर सात दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अधिकारियों को सतर्क रहकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। दीपावली को देखते हुए प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सामग्री की जांच कर रहे हैं। इसमें अभी तक 13 हजार 890 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई है।
एक अक्टूबर से प्रारंभ किए विशेष अभियान में प्रदेश के समस्त जिलों में दूध, दुग्ध उत्पाद, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों के 2315 नमूने जांच के लिए लिए गए। जांच में विशेष रूप से दूध के 123, मावा के 253, पनीर के 115, मिठाइयों के 793, नमकीन के 186 और अन्य खाद्य पदार्थों के 845 नमूनों की जांच की गई।
मिलावट पाए जाने पर सात खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दिनेश श्रीवास्तव ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सजग रहकर कार्यवाही करने के लिए कहा है।
