MP News: दिवाली से पहले 13 हजार 890 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त, सात दुकानदारों के लाइसेंस रद

राज्य ब्यूरो, भोपाल। दीपावली को देखते हुए प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सामग्री की जांच कर रहे हैं। इसमें अभी तक 13 हजार 890 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई है।

एक अक्टूबर से प्रारंभ किए विशेष अभियान में प्रदेश के समस्त जिलों में दूध, दुग्ध उत्पाद, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों के 2315 नमूने जांच के लिए लिए गए। जांच में विशेष रूप से दूध के 123, मावा के 253, पनीर के 115, मिठाइयों के 793, नमकीन के 186 और अन्य खाद्य पदार्थों के 845 नमूनों की जांच की गई।