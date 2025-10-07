Language
    MP News: बीड़ी-माचिस के पैकेट पर देवी-देवताओं की फोटो पर विवाद, कारोबारी की फैक्ट्री सील

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:11 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के सतना जिले में बीड़ी बनाने के एक कारखाने को सील कर दिया गया है। कारखाने में बन रही बीड़ी और माचिस के पैकेटों पर देवी-देवताओं की तस्वीरें छपी थीं जिसके कारण यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य मानते हुए उत्पादन बंद करवा दिया।

    मध्य प्रदेश के सतना में बीड़ी फक्ट्री को किया गया सील। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सतना जिले के बिरसिंहपुर क्षेत्र में बीड़ी बनाने का एक कारखाना प्रशासन ने सील किया है। यहां बन रहे बीड़ी व माचिस के पैकेट पर देवी-देवताओं की तस्वीर बने होने पर यह कार्रवाई की गई।

    बीड़ी की पैकिंग पर देवी-देवताओं का चित्र होने का मामला इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जानकारी के अनुसार, यह कारखाना सभापुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर पांच में हाशिम खान द्वारा संचालित था. 

    बीड़ी के पैकेट पर भगवान की तस्वीर छापने के बाद एक्शन 

    जांच में यह बात सामने आई कि बीड़ी और माचिस की पैकिंग पर भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती सहित अन्य देवी-देवताओं की तस्वीरें छापी गई थीं। अधिकारियों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य मानते हुए तत्काल उत्पादन बंद करवा दिया और कारखाना सील कर दिया है।

    दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग 

    तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने बताया कि धार्मिक प्रतीकों का व्यावसायिक उपयोग कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कारखाना संचालक को बाजार में सप्लाई हो चुकी बीड़ी-माचिस की पैकिंग को तुरंत वापस कराने के निर्देश दिए हैं।