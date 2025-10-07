MP News: बीड़ी-माचिस के पैकेट पर देवी-देवताओं की फोटो पर विवाद, कारोबारी की फैक्ट्री सील

मध्य प्रदेश के सतना जिले में बीड़ी बनाने के एक कारखाने को सील कर दिया गया है। कारखाने में बन रही बीड़ी और माचिस के पैकेटों पर देवी-देवताओं की तस्वीरें छपी थीं जिसके कारण यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य मानते हुए उत्पादन बंद करवा दिया।

बीड़ी की पैकिंग पर देवी-देवताओं का चित्र होने का मामला इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जानकारी के अनुसार, यह कारखाना सभापुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर पांच में हाशिम खान द्वारा संचालित था.

बीड़ी के पैकेट पर भगवान की तस्वीर छापने के बाद एक्शन जांच में यह बात सामने आई कि बीड़ी और माचिस की पैकिंग पर भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती सहित अन्य देवी-देवताओं की तस्वीरें छापी गई थीं। अधिकारियों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य मानते हुए तत्काल उत्पादन बंद करवा दिया और कारखाना सील कर दिया है।