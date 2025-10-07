मध्य प्रदेश में जादू-टोना के शक में वृद्ध की पीट-पीटकर हत्या, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जादू-टोना के शक में ग्रामीणों ने एक वृद्ध की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पहले उसके हाथ बांधकर जुलूस निकाला फिर गांव में पीटते रहे जब तक वह मर नहीं गया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बमीठा थानाक्षेत्र के एक गांव में जादू-टोना के शक में वृद्ध की ग्रामीणों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पहले उसके दोनों हाथ बांधकर जुलूस निकाला फिर गांव में लाकर तब तक उसे पीटते रहे, जब तक की उसकी सांसें थम नहीं गईं।

पुलिस ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार खजुराहो से करीब 20 किमी दूर झमटुली गांव निवासी कामता आदिवासी मंगलवार दोपहर पास के बाजार में राई बेचने पहुंचा था। उसी समय गांव के ही एक दर्जन से ज्यादा सजातीय लोग वहां पहुंचे और कामता को पकड़कर उसके दोनों हाथ बांधकर करीब आधा किलोमीटर तक जुलूस निकाला।