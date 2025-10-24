Language
    MP के मजदूर की किस्मत चमकी, हाथ लगा 9.80 कैरेट का हीरा; लाखों में है कीमत

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:39 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के पन्ना में दो मजदूरों को हीरे मिले हैं, जिससे उनकी किस्मत चमक गई। एक मजदूर को 1.38 कैरेट का हीरा मिला, जिसकी कीमत दो लाख रुपये आंकी गई है। वहीं, दूसरे मजदूर को तीन हीरे मिले, जिनका वजन 9.80 कैरेट है और अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये है। दोनों ने हीरे कार्यालय में हीरे जमा कराए हैं, जिन्हें नीलामी में रखा जाएगा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में पन्ना की धरती ने दो मजदूरों की किस्मत चमका दी। एक मजदूर को एक और दूसरे मजदूर को यहां तीन हीरे मिले हैं।

    इनका वजन 9.80 कैरेट है। शुक्रवार को दोनों ने हीरा कार्यालय पहुंचकर हीरा जमा कराया। जिसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा। इनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।

    पन्ना में मजदूरों को मिले हीरे

    पन्ना निवासी मजदूर सुरेश कुमार कोरी ने बताया कि वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 13 अक्टूबर को उसने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर हीरा खदान क्षेत्र में खदान शुरू की थी। 22 अक्टूबर को उसे 1.38 कैरेट का हीरा मिला है, जिसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हीरे की अनुमानित कीमत करीब दो लाख के ऊपर बताई जा रही है।

    लाखों में आंकी गई हीरों की कीमत

    इसी तरह पन्ना के बेनी सागर निवासी महादेव प्रसाद प्रजापति ने 15 दिन पहले खदान के लिए पट्टा बनवाया था। दीपावली के बाद जैसे ही उन्होंने खनन शुरू किया तो उन्हें एक साथ तीन हीरे प्राप्त हुए। इनका वजन 2.58, 2.75 और 3.09 कैरेट है। इनमें दो हीरे उज्ज्वल किस्म के हैं और एक हीरा मटमैले रंग का है। हीरा कार्यालय के हीरा पारखी अनुपम ¨सह ने इनकी अनुमानित कीमत 15 लाख बताई है।