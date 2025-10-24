MP के मजदूर की किस्मत चमकी, हाथ लगा 9.80 कैरेट का हीरा; लाखों में है कीमत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में पन्ना की धरती ने दो मजदूरों की किस्मत चमका दी। एक मजदूर को एक और दूसरे मजदूर को यहां तीन हीरे मिले हैं।

इनका वजन 9.80 कैरेट है। शुक्रवार को दोनों ने हीरा कार्यालय पहुंचकर हीरा जमा कराया। जिसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा। इनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।

पन्ना में मजदूरों को मिले हीरे

पन्ना निवासी मजदूर सुरेश कुमार कोरी ने बताया कि वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 13 अक्टूबर को उसने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर हीरा खदान क्षेत्र में खदान शुरू की थी। 22 अक्टूबर को उसे 1.38 कैरेट का हीरा मिला है, जिसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हीरे की अनुमानित कीमत करीब दो लाख के ऊपर बताई जा रही है।