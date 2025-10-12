जहरीले कफ सीरप पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा रंगनाथन, पूछताछ में दिए गोल-मोल जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सीरप कोल्ड्रिफ से 23 बच्चों की मृत्यु के मामले में निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल का मालिक जी. रंगनाथन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। वह बार-बार एक ही रट लगा रहा है कि उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छिंदवाड़ा पुलिस की एसआइटी ने शनिवार को रंगनाथन से लगभग छह घंटे तक पूछताछ की, जिसमें उसने गोलमोल जवाब दिए। पूछताछ के दौरान एसआइटी ने यह जानने का प्रयास किया कि गड़बड़ी कैसे हुई, गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी थी और कफ सीरप में औद्योगिक उपयोग वाला प्रोपेलीन ग्लाइकाल क्यों मिलाया गया, जो जानलेवा डीईजी में परिवर्तित हो गया।

कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ करेगी पुलिस रंगनाथन ने कहा कि कंपनी में सभी को अलग-अलग कार्य सौंपे गए थे और इसलिए उसे यह नहीं पता कि गलती कहां हुई। एसआइटी अब कंपनी के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ करने की योजना बना रही है और इनमें से कुछ को आरोपित भी बनाया जा सकता है। एसआइटी रंगनाथन को रविवार को कांचीपुरम स्थित प्लांट पर भी ले जाएगी।

बता दें कि रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर परासिया थाने लाया गया था, जहां उसके खिलाफ पांच अक्टूबर को एफआइआर दर्ज की गई थी। इस बीच, रंगनाथन की पैरवी के लिए चेन्नई से दो वकील भी छिंदवाड़ा पहुंचे हैं।

डॉ. सोनी ने 300 से अधिक बच्चों को लिखा था जानलेवा कफ सीरप छिंदवाड़ा के परासिया में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी ने अपने प्राइवेट क्लीनिक में सितंबर में लगभग 5000 बच्चों का उपचार किया। इनमें 300 से अधिक बच्चों को उन्होंने जहरीला कोल्ड्रिफ कफ सीरप लिखा, जिससे 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार डॉ. सोनी सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं और नियमों का उल्लंघन कर प्राइवेट क्लीनिक चला रहे थे।