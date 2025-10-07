जानलेवा कफ सिरप: एडवाइजरी से बैन तक... 19 बच्चों की मौत, अब तक क्या-क्या हुआ?

छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से दो और बच्चों की मौत हो गई जिससे मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या 19 तक पहुंच गई है। 3 साल के वेदांत काकुड़िया और 2 साल की जायुषा यदुवंशी का नागपुर में इलाज चल रहा था जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सोमवार को भी तामिया ब्लॉक की एक बच्ची की नागपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

जहरीला कफ सिरप पीने छिंदवाड़ा में दो और बच्चों की मौत