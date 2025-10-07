जहरीले कफ सिरफ को लेकर तमिलनाडु में आज छानबीन करेगी मध्य प्रदेश की SIT, छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत

तमिलनाडु में बने जहरीले कफ सिरप के सेवन से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत हो गई जिससे राज्य में मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। सिरप में डायथिलीन ग्लायकाल की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद तमिलनाडु सरकार ने कंपनी के उत्पादन पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश पुलिस की एक विशेष जांच टीम को तमिलनाडु भेजा गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में बने जहरीला कफ सिरप पीने से सोमवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में इससे मरने वाले बच्चों की संख्या 17 हो गई है। कोल्ड्रिफ सिरप में डायथिलीन ग्लायकाल 48.6 प्रतिशत मिलने के बाद तमिलनाडु सरकार ने तीन अक्टूबर को श्रेसन फार्मा कंपनी में उत्पादन पर रोक लगा दी थी।

कंपनी के विरुद्ध मप्र में एफआईआर दर्ज होने के बाद आज पुलिस की विशेष जांच टीम मप्र से तमिलनाडु भेजी गई है। छिंदवाड़ा के एसपी ने क्या कहा? एसपी छिंदवाड़ा अजय पांडे ने बताया कि एसआइटी मंगलवार को फैक्ट्री में पहुंचकर जांच करेगी कि उत्पादन में क्या गड़बड़ी हुई और कफ सिरप में क्या सामग्री मिलाई जा रही थी। इस आधार पर एफआईआर में अतिरिक्त तथ्य जोड़े जाएंगे। इसमें और कौन-कौन आरोपी बनाए जा सकते हैं, यह पड़ताल भी की जाएगी।

सिरप पीने से हो गई बच्चों की किडनी फेल जहरीला सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो गई। इस मामले में प्रशासन की हर स्तर पर लापरवाही रही। पहली मौत चार सितंबर को हुई थी, लेकिन एक माह बाद प्रशासन जागा। सोमवार को ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य को हटाया गया और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर शोभित कोष्टा, छिंदवाड़ा के औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा व जबलपुर के औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन को निलंबित किया गया।