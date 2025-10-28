पेट भरकर खाया खाना, फिर 10 हजार का बिल देखकर भागे; होटल मालिक ने ऐसे पकड़ा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के माउंट आबू से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां गुजरात से आए कुछ पर्यटकों ने एक रेस्टोरेंट में भरपेट खाना खाया और जब इसका बिल करीब 10 हजार रुपये आया, जो वे लोग वहां से बहाना बनाकर भाग गए।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रेस्टोरेंट से भागने के बाद होटल मालिक ने उनका पीछा किया। पर्यटकों की किस्मत इतनी बुरी थी कि उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई और फिर होटल मालिक ने उन्हें पकड़ लिया। 10 हजार का बिल देखकर भागे राजस्थान के माउंट आबू के पास स्थित एक जगह है सियावा। यहां के हैप्पी डे होटल में गुजरात के कुछ पर्यटक ठहरे हुए थे। उन लोगों ने होटल के रेस्टोरेंट में ढेर सारी चीजें ऑर्डर कीं और पेट भरकर खाना खाया। इसका बिल 10,900 रुपये का बना। लेकिन जब बिल चुकाने का समय आया, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली।

पर्यटकों के ग्रुप ने बिल से बचने के लिए टॉयलेट जाने का बहाना किया। एक-एक कर पांचों लोग टॉयलेट जाने के बहाने रेस्टोरेंट से निकले और फिर जाकर अपनी कार में बैठ गए। इसके बाद उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग गए। होटल मालिक और वेटर को थोड़ी देर बाद ये सारा माजरा समझ आया।

होटल मालिक ने किया पीछा उन्होंने अपनी गाड़ी से उनका पीछा किया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि पर्यटकों की कार गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित अंबाजी की ओर जा रही है। लेकिन वहां काफी ट्रैफिक जाम था। पर्यटकों की कार वहां फंस गई। इतनी ही देर में होटल मालिक वहां पहुंच गया और उन्हें पकड़ लिया।