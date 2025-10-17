मां ने बेटे को दिया जीवनदान, 72 साल की उम्र किडनी देकर बचाई जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मां का प्यार हर मुश्किल में संबल बन जाता है। ऐसा ही उदाहरण इंदौर में देखने को मिला, जहां 72 साल की बुजुर्ग मां ने अपने 46 वर्षीय बेटे को किडनी देकर उसे नया जीवन दिया। बेटे की दोनों किडनियां तीन साल पहले खराब हो गई थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लंबे इलाज और डायलिसिस के बाद आखिरकार मां ने अपने बेटे को किडनी दान की। ऑपरेशन सफल रहा। अब मां-बेटे दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यह ट्रांसप्लांटसुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में हुआ। अस्पताल में अब तक कुल तीन किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। तीनों में मां ने ही अपने बेटों को किडनी दी है।

बेटे की दोनों किडनियां थी खराब परिवार ने जानकारी दी कि बेटे कमलेश की तबीयत 2022 में अचानक बिगड़ने लगी थी। उन्हें हाथ-पैर में दर्द और पेशाब करने में परेशानी होती थी। जांच में पता चला कि दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उसके बाद उनका करीब एक साल तक डायलिसिस चला। परिवार ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि आयुष्मान योजना के तहत सरकारी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा है।