मां ने पहले 2-साल के बेटे की गला घोंटकर की हत्या, फिर खुद भी कुएं में कूदी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक मां ने कथित तौर पर अपने 2 साल के बेटे का रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को घर में फंदे से लटका दिया। बेटे की हत्या करने के बाद महिला ने खुद भी कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की।

यह घटना चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा थाना क्षेत्र के मोखमपुरा गांव में बुधवार दोपहर 3 बजे हुई। पुलिस के अनुसार रुक्मणि जाट (28) पत्नी मदनलाल जाट (30) ने बुधवार दोपहर अपने बेटे आयुष (2) का गला रस्सी से घोंट दिया और फिर उसके शव को फंदे से लटका दिया। बेटे की हत्या के बाद रुक्मणि दौड़ते हुए गांव के कुएं की तरफ भागी और अचानक उसमें छलांग लगा दी।

पड़ोसी युवक ने बचाई महिला की जान कुएं के पास मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर, पड़ोसी किसान ओंकार लाल जाट मौके पर पहुंचे। ओंकार लाल ने तुरंत कुएं में छलांग लगा दी और रस्सी की मदद से रुक्मणि को पकड़कर बांधा। लोगों ने मिलकर रस्सी खींचकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला।

महिला को लिया हिरासत में सूचना मिलने पर भादसोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में लेकर थाने ले गई। थाने में पूछताछ के दौरान रुक्मणि ने अपने 2 साल के बेटे की हत्या करने की बात स्वीकार की, जिससे पुलिस चौंक गई।

इसके बाद पुलिस महिला के घर पहुंची, जहां बच्चा फंदे से लटका हुआ मिला। भदेसर DSP अनिल शर्मा ने बताया कि महिला को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल हत्या के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। गुस्से में रहती थी महिला, घर में था विवाद रुक्मणी के पति मदनलाल जाट ने पुलिस को बताया कि वे दोनों खेत में काम कर रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे रुक्मणि ने थकान की बात कहकर घर जाने के लिए कहा था। रुक्मणि के बड़े भाई किशनलाल जाट ने थाने में मामला दर्ज करवाया है।