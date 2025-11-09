माता बनी कुमाता! 6 महीने के मासूम की हत्या के आरोप में मां और उसकी समलैंगिक साथी गिरफ्तार
एक दुखद घटना में, एक माँ और उसकी समलैंगिक साथी को 6 महीने के बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हत्या का कारण अभी तक अज्ञात है, और पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। इस घटना ने समाज को हिलाकर रख दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक महिला और उसकी समलैंगिक साथी को तमिलनाडु पुलिस ने कथित तौर पर अपने 6 महीने के बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पहले बच्चे के पिता ने आरोप लगाया था कि बच्चे की मौत प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि उसकी हत्या की गई।
माना जा रहा था कि बच्चे की मौत इस महीने की शुरुआत में तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में स्तनपान के दौरान हुई थी। उस समय अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं कराया था। बाद में बच्चे को खेत में दफना दिया गया।
पिता के शक पर पुलिस ने की हत्या की जांच
कुछ दिनों बाद, बच्चे के पिता ने अधिकारियों से संपर्क किया और दावा किया कि उन्हें बच्चे की मां और एक अन्य महिला के बीच संबंधों के मैसेज, तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें शक है कि रिश्ते से जुड़े दबाव के कारण बच्चे को नुकसान पहुंचाया गया होगा।
गला घोंटकर हुई बच्चे की हत्या
इसके बाद, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्र से निकाला। जांच में खुलासा हुआ कि बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति का बच्चा नहीं चाहती थी। उसने यह भी कहा कि उसका पति उसकी देखभाल नहीं करता था।
