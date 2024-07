Kolhapur Mosque: असदुद्दीन ओवैसी को फिर याद आया '6 दिसंबर', मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना को बताया आतंकी हमला

एएनआई, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मस्जिद में तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ रहा है। अब इसको लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना को आतंकवादी हमला करार देते हुए कहा कि राज्य में सरकार के कारण से लगातार मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे-फडणवीस भाजपा की सरकार है। सरकार की वजह से ही मस्जिदों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं और शिंदे-भाजपा सरकार द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में छह दिसंबर को फिर से दोहराया जा रहा है।

#WATCH | On Mosque demolished in Maharashtra’s Kolhapur, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "It is a kind of terrorist attack on the Mosque. There is a Shinde-Fadnavis BJP government there (Maharashtra). It is because of the government that such attacks are happening on the… pic.twitter.com/t3ChGclEaX