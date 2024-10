चार दिन में 20 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, दोषियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की तैयारी

नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि मंत्रालय नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनों को बम की धमकी की घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने इन घटनाओं के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका से इन्कार किया। मुंबई पुलिस इस सिलसिले में तीन दिनों में सात केस दर्ज किए हैं।

#WATCH | On recent hoax bomb calls to various flights, Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu Kinjarapu says, "Action is being taken on this. We can't comment on any kind of a conspiracy but from whatever little bit we know these calls are coming from some minors and… pic.twitter.com/5vg9gsIpL3