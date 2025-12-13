मुर्शिदाबाद में 100 से अधिक बम बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मारा था छापा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बांग्लादेश की सीमा से सटे मुर्शिदाबाद जिले में एक ही रात में लगभग 100 से अधिक बम बरामद हुआ है। इससे लोग आतंकित हैं। कहीं बम सड़क के किनारे झाड़ी में पड़ा था, तो कहीं विस्फोटक ड्रमों में भरकर मिट्टी के नीचे दबाए गए थे।

मुर्शिदाबाद में लगातार बमों की बरामदगी की इन घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। शुक्रवार रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बेलडांगा थाना क्षेत्र के काजिशा गांव में छापा मारा।

वहां दो ड्रमों में भारी मात्रा में साकेट बम रखे हुए थे। उन ड्रामों में 89 साकेट बम थे। इसके बाद इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया और बमों को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को सूचित किया गया।

10 सॉकेट बम मिले इसी तरह शुक्रवार रात को ही पुलिस की एक अन्य टीम ने जलंगी थाना क्षेत्र के घोषपाड़ा ग्राम पंचायत के बुधगाड़ी सिशाग्राम में छापेमारी की। तलाशी के दौरान एक पीले नायलान बैग में 10 साकेट बम मिले। इसके अलावा, सालर में भी साकेट बम मिले हैं। पुलिस को सड़क किनारे एक झाड़ी में पांच बम मिले। बाद में इन बमों को निष्क्रिय कर दिया गया।