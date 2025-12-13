Language
    मुर्शिदाबाद में 100 से अधिक बम बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मारा था छापा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:21 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बांग्लादेश सीमा के पास एक रात में 100 से अधिक बम बरामद होने से दहशत फैल गई। पुलिस ने बेलडांगा और जलंगी थाना क्षेत ...और पढ़ें

    Hero Image

    कहीं सड़क किनारे झाड़ी में तो कहीं मिट्टी के नीचे दबा कर रखा गया था बम (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बांग्लादेश की सीमा से सटे मुर्शिदाबाद जिले में एक ही रात में लगभग 100 से अधिक बम बरामद हुआ है। इससे लोग आतंकित हैं। कहीं बम सड़क के किनारे झाड़ी में पड़ा था, तो कहीं विस्फोटक ड्रमों में भरकर मिट्टी के नीचे दबाए गए थे।

    मुर्शिदाबाद में लगातार बमों की बरामदगी की इन घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। शुक्रवार रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बेलडांगा थाना क्षेत्र के काजिशा गांव में छापा मारा।

    वहां दो ड्रमों में भारी मात्रा में साकेट बम रखे हुए थे। उन ड्रामों में 89 साकेट बम थे। इसके बाद इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया और बमों को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को सूचित किया गया।

    10 सॉकेट बम मिले

    इसी तरह शुक्रवार रात को ही पुलिस की एक अन्य टीम ने जलंगी थाना क्षेत्र के घोषपाड़ा ग्राम पंचायत के बुधगाड़ी सिशाग्राम में छापेमारी की। तलाशी के दौरान एक पीले नायलान बैग में 10 साकेट बम मिले। इसके अलावा, सालर में भी साकेट बम मिले हैं। पुलिस को सड़क किनारे एक झाड़ी में पांच बम मिले। बाद में इन बमों को निष्क्रिय कर दिया गया।

    किसने और क्यों बम जमा किया था इसका पता लगाया जा रहा है। बताते चलें कि चुनाव के समय यह जिला राजनीति हिंसा काफी होती है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बम तैयार किया जा रहा था।

