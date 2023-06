Monsoon Update Today: अगले 48 घंटों के लिए इन राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, देशभर में बदला मौसम का मिजाज

असम के डिब्रूगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार, आज डिब्रूगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और एक या दो बार बारिश के गरज और बौछारें पड़ने की संभावना है।

#WATCH | Assam: Rain lashes parts of Dibrugarh.



As per IMD, partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers likely to occur in Dibrugarh today. pic.twitter.com/f2Fdz2KeWk