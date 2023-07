Monsoon: UP से बिहार तक होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी; पढ़ें दिल्ली समेत अन्य राज्यों का हाल

Monsoon Update उत्तर से दक्षिण तक हो रही तेज बारिश आगे भी जारी रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र राजस्थान असम और गुजरात में तो अभी से नदी-नाले उफान पर है। IMD ने इस बीच उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि 4 और 5 जुलाई को यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।

Monsoon Update यूपी बिहार में होगी भारी बारिश।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Monsoon Update उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। कई राज्यों में तो ये वर्षा कहर बनकर आई है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुजरात जैसी जगहों पर नदी-नाले उफान पर है। गुजरात के जूनागढ़ और महाराष्ट्र के कोंकण में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी से बिहार तक के लिए अलर्ट जारी किया है। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, 4 और 5 जुलाई को यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 5 जुलाई को तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली-NCR में मौसम होगा सुहावना राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। 5 और 6 जुलाई के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार, 4 जुलाई तक दिल्ली में हल्की बारिश होती रहेगी। बिहार में 4 दिनों तक झमाझम बारिश बिहार में अगले 3-4 दिनों तक तेज बारिश का अनमान है। पटना समेत कई और शहरों में भारी बारिश के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। 3 जुलाई को 8 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। गुजरात में रेड अलर्ट, महाराष्ट्र में भी बारिश का कहर गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। नवसारी में 9 इंच बारिश होने से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कच्छ, जामनगर और कई दूसरे जिलों में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं, महाराष्ट्र में कोंकण और ठाणे में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। असम और बंगाल में होगी भारी बारिश असम, बंगाल, सिक्किम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, यहां 5 दिनों तक भारी वर्षा हो सकती है। बंगाल में आज तो झारखंड में कल के लिए बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Edited By: Mahen Khanna