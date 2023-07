इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। ऐसी कई बैठकों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हिस्सा लिया है। मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है जिसमें विभिन्न दल अपने मुद्दों को रखते हैं।

Monsoon Session 2023: संसद सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, विपक्ष का सहयोग मांगेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने गुरुवार से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र से पहले बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मानसून सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा। संसद के सुचारु संचालन के लिए सरकार विपक्ष का सहयोग मांगेगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक को टाल दिया गया, क्योंकि कई दलों के नेता उपलब्ध नहीं थे। मंगलवार को विपक्षी दल बेंगलुरु में बैठक कर रहे थे, वहीं सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में हुई। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल समेत कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक की है। सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में बुधवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर रणनीति बनाई गई। गौरतलब है कि संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जिसमें विभिन्न दल अपने मुद्दों को रखते हैं। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। ऐसी कई बैठकों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हिस्सा लिया है। मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक ओर जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अदाणी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

Edited By: Narender Sanwariya