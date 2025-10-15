Language
    छेड़छाड़, दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपी मोहसिन खान के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर, दो अवैध मकान ढहाए

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:04 PM (IST)

    इंदौर में छेड़छाड़, दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपी मोहसिन खान के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। महूगांव नगर परिषद क्षेत्र में मोहसिन के दो पुश्तैनी मकानों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया। यह कार्रवाई एसडीएम राकेश परमार और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच की और अवैध निर्माण पाए जाने पर यह कदम उठाया गया।

    मोहसिन खान के अवैध मकान ध्वस्त। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर जिले में छेड़छाड़, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट और लव जिहाद के आरोपित मोहसिन खान के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महूगांव नगर परिषद अंतर्गत मोहसिन के दो पुश्तैनी मकानों के अवैध कब्जे को प्रशासन के अमले ने ढहा दिया।

    कार्रवाई बुधवार को एसडीएम राकेश परमार, तहसीलदार विवेक सोनी, नगर परिषद सीएमओ चंद्रशेखर सोनिस और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। महू कोतवाली थाने में एक शूटर युवती ने भी मोहसिन पर छेड़छाड़, अश्लील हरकत, एससी-एसटी एक्ट व धमकी देने को लेकर प्रकरण दर्ज कराया था।

    मोहसिन खान के अवैध मकान ध्वस्त

    इसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने धारनाका क्षेत्र स्थित मोहसिन के मकान को ध्वस्त करने की मांग की गई थी। इस दौरान मोहसिन के पुश्तैनी मकान नाले पर बने होने की शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने जांच की। प्रशासनिक जांच में पाया शिकायत सही पाई गई। मंगलवार को कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से नाले पर बने मकान के अवैध हिस्से को जमींदोज किया गया।

    एसडीएम राकेश परमार ने बताया कि यह कार्रवाई शासन की जीरो टालरेंस नीति के तहत की गई है। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि अवैध निर्माण और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कदम उठाए जाएं।