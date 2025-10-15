छेड़छाड़, दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपी मोहसिन खान के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर, दो अवैध मकान ढहाए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर जिले में छेड़छाड़, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट और लव जिहाद के आरोपित मोहसिन खान के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महूगांव नगर परिषद अंतर्गत मोहसिन के दो पुश्तैनी मकानों के अवैध कब्जे को प्रशासन के अमले ने ढहा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्रवाई बुधवार को एसडीएम राकेश परमार, तहसीलदार विवेक सोनी, नगर परिषद सीएमओ चंद्रशेखर सोनिस और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। महू कोतवाली थाने में एक शूटर युवती ने भी मोहसिन पर छेड़छाड़, अश्लील हरकत, एससी-एसटी एक्ट व धमकी देने को लेकर प्रकरण दर्ज कराया था।

मोहसिन खान के अवैध मकान ध्वस्त इसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने धारनाका क्षेत्र स्थित मोहसिन के मकान को ध्वस्त करने की मांग की गई थी। इस दौरान मोहसिन के पुश्तैनी मकान नाले पर बने होने की शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने जांच की। प्रशासनिक जांच में पाया शिकायत सही पाई गई। मंगलवार को कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से नाले पर बने मकान के अवैध हिस्से को जमींदोज किया गया।