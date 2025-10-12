Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP: CM बनने के बाद श्योपुर पहुंचे मोहन यादव, 559 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:14 PM (IST)

    मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद श्योपुर का दौरा किया और 559.27 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने लाड़ली बहना सम्मेलन में 1 करोड़ 26 लाख से अधिक बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने श्योपुर में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया और कई नई घोषणाएं भी कीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1541 करोड़ रुपये की राशि भेजी (फोटो: एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद श्योपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिले को करोड़ों की सौगातें दीं। उन्होंने 559.27 करोड़ रुपये के निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही राज्य स्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन में एक क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1541 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने शहर में करीब तीन किलोमीटर लंबे रोड शो के माध्यम से जनता का अभिवादन किया। जयस्तंभ चौक, गांधी पार्क, मुख्य बाजार और गणेश बाजार से गुजरते रोड शो के दौरान जगह-जगह फूलों की वर्षा की गई।

    मंच पर हुआ सीएम का स्वागत

    मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में जन-जागरण और विकास की नई धारा शुरू की है।

    किसान, बहनें, नौजवान और मजदूर—हर वर्ग के उत्थान के लिए वे लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आगमन अपने आप में एक बड़ी घटना है, लेकिन उनकी सरलता उन्हें जनता के और करीब लाती है।

    मेडिकल कॉलेज में एडमिशन शुरू

    तोमर ने कहा कि श्योपुर में भाजपा सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं, जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिले में ब्रॉडगेज रेललाइन का काम शुरू है और मेडिकल कॉलेज का निर्माण मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में संभव हुआ। अब सौ सीटों के साथ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं।

    इससे अब श्योपुर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मूझरी डैम और विजयपुर के चेंटीखेड़ा डैम की स्वीकृति में तेजी लाने, सलापुरा से सड़क निर्माण, ट्रांसपोर्ट नगर की स्वीकृति, सीप नदी के घाटों के सौंदर्यीकरण और बड़ौदा के बरसाती नालों के निर्माण की मांग की।

    1541 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए

    मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्योपुर की पावन धरती पर आकर उन्हें ऐसा लगा जैसे शिवनगरी में महाशिवरात्रि का उत्सव हो। उन्होंने माता-बहनों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि बहनों की दिवाली आज ही मन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा आज बटन दबाकर हमने एक क्लिक में 1 करोड़ 26 लाख बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपये भेजे हैं। यह हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि भाजपा सरकार में अब 32 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश आज निवेश और पर्यटन का नया केंद्र बन रहा है। कूनो और पालपुर में देश-विदेश के निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। चीतों की देश में शिफ्टिंग ने मध्यप्रदेश को विश्व में पहचान दी है। प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश की प्रक्रिया शुरू है। उन्होंने कहा कि चंबल सिंध संयुक्त परियोजना से इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी।

    किसानों से उन्होंने कहा जमीन की समृदि्ध शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्योपुर की दिवाली आज ही मन गई। विकास के मामले में इस जिले की उपेक्षा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनता का स्नेह और प्रेम उन्हें नई ऊर्जा देता है, जिससे वे और अधिक समर्पण के साथ प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेंगे। मेला ग्राउंड जयकारों, पुष्पवर्षा से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने बहनों पर गुलाब की वर्षा की और कन्याओं का पूजन कर उन्हें आशीर्वाद दिया।

    मुख्यमंत्री ने श्योपुर के लिए की अहम घोषणाएं:

    • श्योपुर में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण होगा।
    • सलापुरा से मातासूला तक नई सड़क बनाई जाएगी।
    • सीप और कदवाल नदियों का सौंदर्यीकरण कर पर्यटन घाट बनाए जाएंगे।
    • ढोढर हायर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान और गणित संकाय की कक्षाएं शुरू होंगी।
    • ढोढर में संदीपनि स्कूल की स्थापना होगी।
    • श्योपुर में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।