    अंडमान का दौरा करेंगे मोहन भागवत, सावरकर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:00 AM (IST)

    मोहन भागवत अंडमान का दौरा करेंगे, जहां वे वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आरएसएस प्रमुख का अंडमान और निकोबार ...और पढ़ें

    मोहन भागवत, आरएसएस चीफ। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत 11 दिसंबर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे।

    आरएसएस सरसंघचालक के रूप में यह उनका केंद्र शासित प्रदेश का पहला दौरा होगा। अधिकारियों के मुताबिक, भागवत 11 दिसंबर को श्री विजय पुरम पहुंचेंगे और स्थानीय आरएसएस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अगले दिन वह दक्षिण अंडमान के बेओदनाबाद में विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

    उसी दिन शाम को वे डा. बीआर आंबेडकर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में आयोजित एक कार्यक्रम में सावरकर के विचारों पर आधारित एक गीत का विमोचन करेंगे। इसके बाद 13 दिसंबर की शाम को भागवत श्री विजय पुरम के नेताजी स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 14 दिसंबर को इस द्वीप समूह से रवाना हो जाएंगे।

    ये कार्यक्रम मुंबई स्थित वैल्यूएबल ग्रुप की ओर से सावरकर की कविता 'सागरा प्राण तलमला' की 116वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।