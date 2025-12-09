अंडमान का दौरा करेंगे मोहन भागवत, सावरकर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत 11 दिसंबर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। आरएसएस सरसंघचालक के रूप में यह उनका केंद्र शासित प्रदेश का पहला दौरा होगा। अधिकारियों के मुताबिक, भागवत 11 दिसंबर को श्री विजय पुरम पहुंचेंगे और स्थानीय आरएसएस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अगले दिन वह दक्षिण अंडमान के बेओदनाबाद में विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसी दिन शाम को वे डा. बीआर आंबेडकर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में आयोजित एक कार्यक्रम में सावरकर के विचारों पर आधारित एक गीत का विमोचन करेंगे। इसके बाद 13 दिसंबर की शाम को भागवत श्री विजय पुरम के नेताजी स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 14 दिसंबर को इस द्वीप समूह से रवाना हो जाएंगे।