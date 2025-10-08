Language
    महर्षि वाल्मीकि ने संसार के दुख दूर करने के लिए रामायण लिखी: भागवत

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:32 PM (IST)

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने संसार के दुख को कम करने के लिए रामायण की रचना की। उन्होंने कहा कि भारतीयों को अपनी संस्कृति और परंपरा को मानवता के प्रति जिम्मेदारी के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। भागवत ने बताया कि रामायण हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है और हर व्यक्ति के लिए आचार-व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। उन्होंने इसे मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी बताया।

    वाल्मीकि ने दुख कम करने को रामायण लिखी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि ने संसार में दुख को कम करने के लिए रामायण लिखी और भारतीयों को इस संस्कृति और परंपरा को मानवता के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संघ प्रमुख ने कहा कि भगवान राम सदैव विद्यमान रहे हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को हर घर में लाने का कार्य किया।

    संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने नागपुर में वाल्मीकि समाज सेवा मंडल द्वारा आयोजित महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह में कहा कि भगवान राम हमें यह सिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। उन्होंने कहा, ''रामायण हमें बताती है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक-दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए; एक आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए और एक आदर्श मंत्री को राजा को कैसे मार्गदर्शन करना चाहिए।

    वाल्मीकि ने दुख कम करने को रामायण लिखी: भागवत 

    श्री राम इन गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और उनके भक्त हैं भगवान हनुमान।'' रामायण में भक्ति के अनगिनत उदाहरण हैं, जैसे विभीषण और सुग्रीव। विश्व संवाद केंद्र (संघ के प्रचारक) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में भागवत ने महर्षि वाल्मीकि की महानता को उजागर करते हुए कहा, ''इन्हीं ने भगवान राम को हमारे जीवन में लाया। वाल्मीकि ने रामायण लिखी और इसे लोगों के साथ साझा किया क्योंकि उनका हृदय करुणा और सभी के प्रति एकता से भरा हुआ था। उन्होंने यह इसलिए किया ताकि संसार का दुख दूर हो सके।''

    रामायण का काल लगभग 8,000 वर्ष पूर्व था: भागवत

    भागवत ने सभी से इस विचार पर विचार करने का आग्रह किया। संघ प्रमुख ने कहा, ''जीवन में हर प्रकार के व्यक्ति के लिए, वाल्मीकि की रामायण आचार-व्यवहार पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार, रामायण का काल लगभग 8,000 वर्ष पूर्व था। 8,000 वर्ष पूर्व के दृश्य को आज भी साकार किया जा सकता है, निरंतरता, मेहनत और लगातार प्रयास के माध्यम से, इसी जीवन में और इसी राष्ट्र में। उन्होंने कहा, ''यह मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम भारतीय हैं, यह हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा है और इसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है।'

    (न्यूज एजेंसी पीटीआआई के इनपुट के साथ)