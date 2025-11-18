तीन दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत, क्यों अहम मानी जा रही ये यात्रा? 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत सोमवार को तीन दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे हैं। यह संगठन के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

भागवत सोमवार को गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद गुवाहाटी स्थित आरएसएस के राज्य मुख्यालय सुदर्शनालय पहुंचे। वहां बंद कमरे में बातचीत और आंतरिक बैठकें आयोजित की गई हैं।

RSS के लिए विशेष महत्व रखता है असम

यह यात्रा आरएसएस के व्यापक शताब्दी समारोहर का हिस्सा है, जिसके तहत देश भर में कई संगठनात्मक और बौद्धिक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। उत्तर-पूर्व में अपने तेजी से बढ़ते नेटवर्क और इस क्षेत्र में सांस्कृतिक एकीकरण, सामुदायिक जुड़ाव और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर संगठन के को देखते हुए, असम आरएसएस के लिए विशेष महत्व रखता है।